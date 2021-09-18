Пензенский «Зенит» сыграет сегодня с ФК«Калуга»

Матч между футбольными командами пройдет на стадионе «Зенит» в субботу, 18 сентября 2021 года, начало в 16.00

По информации пресс-службы администрации Пензы, соперничество команд на профессиональном уровне началось в 2010 году и проходило с переменным успехом.

В семнадцати матчах семь раз побеждали калужане, пять раз пензенские футболисты и пять игр завершились вничью. Последняя встреча состоялась 4 ноября 2017 года в Калуге и завершилась со счетом 0:0.

Впервые в этом сезоне игра состоится со зрителями. Приглашаем жителей города прийти на стадион и поддержать любимую команду. Вход бесплатный.

Болельщики будут допущены на трибуны при предъявлении:

либо QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ;

либо отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование). Результат лабораторного исследования является действительным в течение трех календарных дней со дня проведения исследования;

либо сведений о перенесенных заболеваниях новой коронавирусной инфекции (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев).

При посещении спортивного мероприятия зрителям также необходимо будет показать документ, удостоверяющий личность для подтверждения владения одного из обозначенных документов в списке.

При этом на спортивном объекте обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть трансляцию на канале https://www.youtube.com/channel/UCuMh-OhWp8HTye_ZsJDsXFg.