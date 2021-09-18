В Пензенской области осужден убийца сына

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, днем 23 ноября 2020 года отец и сын дома в Нижнем Ломове употребляли спиртное. Со слов отца, в ходе возникшего на бытовой почве конфликта сын начал обзывать его, демонстрировать нож. В ответ получил удар другим ножом в область грудной клетки.

Доставленный в больницу 40-летний мужчина скончался вечером того же дня.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.