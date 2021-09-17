В Мордовии на автодороге Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово погиб водитель

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Еще одно лобовое столкновение в этот день на автодороге Саранск - Сурское -Ульяновск совершили два Камаза. Один из них под управлением 51-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и после столкновения с другим автомобилем опрокинулся в левый по ходу движения кювет. Водитель-нарушитель ПДД госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» г. Саранск, взята кровь на анализ. Его коллега трезв.

Не справилась с управлением в этот вечер на автодороге Кемля - Кендя - Саитовка и 21-летняя девушка на «Ладе 111930 Калина». После съезда в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, она и ее 21-летний пассажир доставлялись в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ». После оказания медицинской помощи отпущены домой, назначено лечение. Водитель трезва.