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Происшествия17 сентября 2021 18:49

В Мордовии на автодороге Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово погиб водитель

24-летний молодой человек 16 сентября 2021 года на «Ладе 217230 Приора» не справился с управлением и на полосе встречного движения врезался в другой автомобиль
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Еще одно лобовое столкновение в этот день на автодороге Саранск - Сурское -Ульяновск совершили два Камаза. Один из них под управлением 51-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и после столкновения с другим автомобилем опрокинулся в левый по ходу движения кювет. Водитель-нарушитель ПДД госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» г. Саранск, взята кровь на анализ. Его коллега трезв.

Не справилась с управлением в этот вечер на автодороге Кемля - Кендя - Саитовка и 21-летняя девушка на «Ладе 111930 Калина». После съезда в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, она и ее 21-летний пассажир доставлялись в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ». После оказания медицинской помощи отпущены домой, назначено лечение. Водитель трезва.