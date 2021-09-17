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Недвижимость17 сентября 2021 17:07

В Пензе 17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон

Тепло начало поступать в социально значимые объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Организацию работ по пуску тепла проверил заместитель главы города Павел Якунин. Он посетил несколько учреждений социальной сферы – Пензенский городской родильный дом, школу №31 и детский сад №122.

Тепло начало поступать всего несколько часов назад, поэтому многие помещения еще не успели прогреться. Ожидается, что в течение дня температура станет комфортной - в районе 22-24 градусов.

Всего в пятницу по линии ПАО «Т Плюс» к отоплению будет подключено 21 учреждение социальной сферы и 158 жилых дома.