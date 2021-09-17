В Пензенской области устанавливают причину смерти мужчины, обнаруженного в пруду

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.

Уже установлено, что около недели назад 65-летний житель Малой Сердобы уехал в село Дружаевка Малосердобинского района и последние три дня перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к главе местного сельсовета. Днем 16 сентября 2021 года при проверке им пруда в селе Дружаевка в воде было обнаружено тело погибшего, где, со слов родственников, мужчина периодически рыбачил.

При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.