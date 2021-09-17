Отопительный сезон в Саранске стартует в следующий вторник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации городского округа, в первую очередь отопление включат в домах юго-западной части Саранка, а также в микрорайонах Юбилейный и Ремзавод, селах Горяйновка и Зыково, поселке Озерном, рабочих поселках Луховка, Ялга и Николаевка. 22 сентября тепло начнут давать в северо-восточной части города, 23-го – в центре. В последнюю очередь отопление включат в северо-западной части Саранска.

По всем вопросам обращайтесь в управляющие компании, службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск – 24-07-07.