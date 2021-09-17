Артем Здунов осмотрел благоустроенный парк и новую аллею Машиностроителей в Рузаевке

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В настоящее время в парке можно увидеть не только обновленные лавочки, качели и сети освещения, но и бережно сохраненную старую достопримечательность - самые большие в России солнечные часы. Сейчас решается вопрос об установке новых аттракционов.

- Парк большой, хороший. Видно, что строители поработали на совесть, - подчеркнул Артем Здунов. По мнению врио главы Мордовии, в парке не хватает лишь объектов торговли: предпринимателям нужна работа, а гостям – комфортный отдых.

- Вот скоро зима, в парке обязательно должны быть горячий чай, кофе, может быть блинчики, или ещё что-то подобное, - добавил Здунов.

Аллея Машиностроителей же появилась в Рузаевке в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». При поддержке федерального бюджета здесь обустроили пешеходные тротуары, детскую площадку, клумбы и арт-объекты.

Жители города остались довольны реставрацией любимых мест и выразили свою благодарность руководителю региона. Теперь парк культуры и отдыха и аллею Машиностроителей можно считать настоящей гордостью микрорайона.