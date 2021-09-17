Жители микрорайона ГПЗ-24 жалуются на проблемы с транспортом

Как отметила жительница микрорайона Ирина С., автобус №82 после 19:30 ездит очень плохо: в час проходит только один или два. При этом в приложении «Умный транспорт» видно, как автобус двигается по маршруту, но в районе улицы Ладожской пропадает – по всей видимости, уезжает в гараж.

- В этот понедельник ждала 82-й с 19:25 до 20:10. По расписанию они должны ходить каждые 15 минут, но я не увидела ни одного, в итоге пришлось ехать с пересадкой, - пожаловалась горожанка. – Неделю назад по будням с конечной ГПЗ последний автобус уходил в 20:00, хотя по расписанию должен быть еще один в 20:45.

Такая же проблема наблюдается с маршутками № 9М: в расписании указано, что они ходят до 22:30, но на деле транспорт пропадает уже в половине девятого вечера.

- Нам и так довольно сложно добираться до других районов Пензы, поскольку прямого транспорта до того же проспекта Победы у нас нет, приходится ездить с пересадкой. А тут еще и автобусы ездят не по расписанию.

Редакция искренне надеется, что городская администрация обратит внимание на это сообщение: близится зима, и долгое ожидание на остановках – далеко не самое приятное занятие в морозные дни. И лучше бы этого избежать.