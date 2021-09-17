У задержанных в Саранске мужчин обнаружены 13 фальшивых купюр

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия совместно с ОЭБиПК УМВД России по го Саранск подозреваемые в совершении преступлений предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег» двое жителей Нижнего Новгорода, 1985-го и 1988 года рождения, задержаны.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, оперативники выяснили, что подозреваемые в торговых точках города, предприятиях общественного питания, кальянных приобретали недорогие продукты, заказывали обед и расплачиваясь фальшивками, а забрав сдачу, скрывались с места преступления. Таким образом они сбыли четыре поддельные купюры. В ходе задержания у них были обнаружены еще 13 фальшивок.

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемые приехали в Саранск за несколько дней до совершения преступления. Проживали на съемных квартирах. Местом сбыта подделок они целенаправленно выбирали точки, необорудованные камерами видеонаблюдения и приборами для определения подлинности банкнот.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление обстоятельств совершенных преступлений, каналов приобретения, лиц, причастных к изготовлению подделок.

МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой к индивидуальным предпринимателям, продавцам магазинов, администраторов кафе и столовых: в случае если вы пострадали от действий указанных лиц, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел Мордовии.