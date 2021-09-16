Студенты ПХУ им. К. А. Савицкого посетили Законодательное Собрание Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Гостей Законодательного Собрания поприветствовал его председатель Валерий Лидин:

- Учитесь, развивайте свои таланты, и когда-нибудь и ваши работы могут быть представлены в стенах этого здания и экспозициях музеев и галерей, - отметил он.

Сейчас в Пензенском художественном училище обучаются более 300 студентов. Многие из них являются лауреатами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов и выставок.

Валерий Лидин пожелал ребятам творческих достижений и самореализации.