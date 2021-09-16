Пензенцам рассказали об особенностях подготовки и протекания беременности в условиях пандемии

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Трансляция состоялась сегодня в социальных сетях ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Лана Романова начала эфир с призыва будущих родителей отказаться от пагубных привычек. То, каким родиться малыш, зависит не только от мамы, но и от папы, поэтому важно, чтобы оба родителя относились бережно к своему здоровью. Подготовка к беременности, по словам Ланы Валентиновны, должна начаться за три месяца до планируемого зачатия.

Зашла речь и о вреде абортов. Несмотря на то, что сейчас применяются современные способы медикаментозного прерывания беременности, аборт все равно наносит непоправимый вред женскому организму, влечет за собой гормональные сбои и может привести к проблемам при следующих попытках зачатия.

Отдельное внимание эксперт уделила безопасности беременных в период пандемии коронавирусной инфекции. По её словам, новые штаммы COVID-19 могут поражать и дам в положении, и детей, в связи с чем вопрос о вакцинации стоит особенно остро.

Лана Романова напомнила, что беременным разрешено делать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» при сроке беременности от 22 недель, а также прививку от гриппа.

- Приходите в женскую консультацию в четко назначенное время, не берите с собой родственников. Пожалуйста, не посещайте массовые мероприятия. При появлении симптомов болезни обязательно вызывайте врача, - обратилась к будущим мамам Лана Валентиновна.

В конце эфира специалист ответила на вопросы, интересующие будущих родителей, а также пожелала здоровья и успешного протекания беременности всем, кто сейчас в положении.