Болельщикам «Дизеля» разрешили посещать матчи с некоторыми ограничениями

Фото: Екатерина СУЛЬДИНА

Согласно постановлению губернатора о проведении массовых мероприятий, во время хоккейных матчей трибуны могут быть заполнены лишь наполовину. Чтобы посетить игру, болельщику нужно будет иметь при себе QR-код, отрицательный тест на коронавирус или справку, подтверждающую, что он недавно переболел. Помимо этого, при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт или, например, права.

Запускать болельщиков будут за полтора часа до начала матча через два входа - им. Ю.И. Моисеева и им. А.В. Кожевникова.

Внутри «Дизель-Арены» необходимо соблюдать масочный режим.

СПРАВКА «КП»

Касса «Дизель-Арены» работает в будни с 9:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 20:00. Также билеты можно купить и в интернете. В продажу они поступают за пять дней до игры.

Цены с прошлого сезона не изменились.