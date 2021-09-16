В Мордовии отыскалась ушедшая в лес пенсионерка

Заявление в полицию о розыске пожилой женщины поступило 14 сентября от сына разыскиваемой. Правоохранителям он сообщил, что мать рано утром ушла из дома в лес за папоротником и не вернулась. Сотрудники ММО МВД России «Краснослободский» совместно с представителями поисково-спасательного отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» 15 сентября установили ее местонахождение.

По информации пресс-службы МВД РМ,местная жительница все это время находилась в селе Сивинь в лесопосадках. В силу возраста она не могла самостоятельно вернуться домой. В настоящее время женщина доставлена в районную больницу.