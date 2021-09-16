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Происшествия16 сентября 2021 8:07

В Мордовии отыскалась ушедшая в лес пенсионерка

90-летняя женщина отправилась в лес собирать папоротник рано утром 14 сентября 2021 года и не вернулась. Сотрудники полиции и общественники установили ее местонахождения в лесопосадках села Сивинь лишь утром 15 сентября
Виктор ВИКТОРОВ
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Заявление в полицию о розыске пожилой женщины поступило 14 сентября от сына разыскиваемой. Правоохранителям он сообщил, что мать рано утром ушла из дома в лес за папоротником и не вернулась. Сотрудники ММО МВД России «Краснослободский» совместно с представителями поисково-спасательного отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» 15 сентября установили ее местонахождение.

По информации пресс-службы МВД РМ,местная жительница все это время находилась в селе Сивинь в лесопосадках. В силу возраста она не могла самостоятельно вернуться домой. В настоящее время женщина доставлена в районную больницу.