В Рузаевке в ходе ссоры одним ударом ножа 40-летняя женщина убила знакомую

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, ссора между находившимися в состоянии алкогольного опьянения женщинами произошла днем 12 сентября 2021 года из-за малозначительного повода. Женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар знакомой в область сердца. Пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве, свою причастность она не отрицает. Судом по ходатайству следователя СК в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также умышленное повреждение чужого имущества.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления.