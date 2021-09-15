В Пензенской области до 5 лет грозит мужчине за ловлю рыбы стометровой сетью

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, участковые уполномоченные полиции Шемышейского района установили причастного к совершению преступления жителя села Старая Яксарка 1972 года рождения.

Находясь на участке Сурского водохранилища, он осуществлял лов рыбы с помощью рыболовной сети, длина которой составила 100 метров. При этом каких-либо документов на вылов рыбы у гражданина не было.

Подозреваемый дал признательные показания. Материальный ущерб от его деятельности составил более 134 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ, Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.