В Пензе обсудили проблемы безопасности матерей и новорожденных детей

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Как отметила начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева, материнская смертность при родах в нашем регионе – как и во всем мире - за последнее время увеличилась. Специалист напомнила, что вопросы безопасности должны беспокоить не только медицинское сообщество, но и самих граждан.

Участники брифинга уделили особое внимание проблемам, связанным с распространением коронавирусной инфекции и грядущему повышению заболеваемости ОРВИ в связи с наступлением холодов. Было отмечено, что защитить себя женщины в положении могут с помощью вакцинации – прививки от коронавируса можно делать на сроке от 22 недель.

Марина Александровна рассказала, что в этом году наблюдается рост заболеваемости среди детского населения:

- Детям пока не делают прививки от коронавируса, поэтому только члены семьи смогут защитить их.

О вопросах безопасности в сфере акушерства и гинекологии рассказал Александр Никишин. Он заявил, что многое зависит не только от новых методик в медицине, но и от компетентности врачей и отношения пациентов к своему здоровью.

Медицина давно шагнула вперед: сейчас врачи способны выходить детей, родившихся гораздо раньше положенного срока. Эффективность ЭКО постепенно повышается и на данный момент доходит до 40%. Также в этом году в Пензенской области будет закуплено высокотехнологичное оборудование для выявления хромосомных аномалий у плода.

- Давайте относиться бережно к своему здоровью: особенно это касается юношей и девушек 20-30 лет. Нам необходимо думать о подрастающем поколении, о будущих детях, - подытожил Александр Викторович.

Главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Лана Романова затронула тему безопасности беременных женщин в период пандемии.

- Прежде, чем планировать беременность, вы должны тщательно проверить своё здоровье,- напомнила Лана Романова.

По её словам, женщинам стоит избегать лишних контактов в период беременности, а также обязательно встать на учет в женскую консультацию на ранних сроках.

Помимо этого, Лана Романова отметила, что вопреки всеобщему заблуждению, коронавирусная инфекция беременных не щадит, а смертность у беременных от COVID-19 в 2 раза выше, чем у небеременных. По данным Минздрава Пензенской области, количество беременных, перенесших коронавирус, увеличилось (207 случаев в 2020 году против 214 за 8 месяцев 2021 года).

Было также отмечено, что Минздрав активно занимается осведомлением населения о проблемах безопасности по данной теме: раздает буклеты, публикует ролики, проводит опросы. Министерство планирует в дальнейшем продолжить проводить данную работу.