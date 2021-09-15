В Пензе с 20 сентября начнется консервация светомузыкального фонтана

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, с 20 сентября планируется начать технические работы по подготовке фонтана к зимнему периоду – консервация инженерного объекта для защиты коммуникаций и конструкции от погодных условий.

Напомним, режим работы фонтана:

в динамическом режиме (со сменой водной картины): с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20, с 19:00 до 19:20, с 20.00 до 20.30;

в стационарном режиме (без изменения водной картины): с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:00, с 19:20 до 20:00, с 21.00 до 22.00;

музыкальное шоу: с 20:30 до 21:00.

При холодной погоде динамический режим заменяется на стационарный.