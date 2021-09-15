В Саранске осудили 19-летнюю девушку, в ОВД применившую насилие в отношении полицейского

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Подробностей о причинах возникновения в Саранске конфликта, в ходе которого юной девушке за один вечер удалось обидеть троих мужчин и повредить автомобиль, не приводится.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, следствием и судом установлено, что в ночное время 3 апреля 2021 года в Саранске около развлекательного центра между девушкой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и незнакомым ей мужчиной произошла ссора, в ходе которой она нанесла несколько ударов ногой по его автомобилю.

Когда подъехали вызванные по телефону сотрудники органов внутренних дел, девушка выражалась нецензурной бранью. При этом оскорбила одного из сотрудников полиции. Затем, уже находясь в отделе полиции, она применила насилие в отношении полицейского.

Согласно заключению эксперта, от противоправных действий осужденной на автомобиле образовались вмятины и царапины. Стоимость восстановительного ремонта составила 19 тысяч 200 рублей.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая признала полностью.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Если от суммы штрафа отнять стоимость ремонта авто, то получится, что оскорбление одного полицейского и насилие в отношении другого оценено в 800 рублей. Не очень логично. Если, конечно, трое пострадавших мужчин вели себя идеально.

Впрочем, перед полицейскими девушка могла просто извиниться.