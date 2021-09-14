В Мордовии в храм возвращена икона священномученика Харлампия с частицами мощей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сообщение о хищении иконы из церкви, расположенной в поселке Торбеево, поступило в полицию 10 сентября 2021 года.

По ориентировке инспекторами ДПС на выезде из населенного пункта была остановлена машина. В багажнике полицейские обнаружили похищенную икону.

Органами дознания ММО МВД «Торбеевский» возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Находясь в одной из церквей в Торбеевском районе, мужчина, воспользовавшись моментом, спрятал икону под верхнюю одежду и вышел из помещения. В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Мордовии.