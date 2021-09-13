В пензенском Законодательном Собрании наградили победителей конкурса «Диктант Победы»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Победителей и организаторов просветительско-патриотической акции поприветствовал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин:

- В нашем регионе для написания диктанта были подготовлены 116 площадок. Свои знания истории проверили почти семь тысяч жителей региона. Спасибо всем, кто поддержал акцию.

Победителями акции стали ректор ПГУАС Сергей Болдырев, студентки ПГУАС Кристина Громова и Алена Милюкова, учитель русского языка и литературы средней школы поселка Мичуринский Ольга Захарова, учитель истории из села Махалино Кузнецкого района Алексей Захаров, учащийся 11 класса кадетской школы №46 города Пензы Даниил Китанин. Все они получили дипломы и памятные подарки.