На карьере в Пензенской области погиб мужчина

По данным пресс-службы СУ СК по Пензенской области, инцидент произошел вечером 11 сентября на песчаном карьере рядом с селом Верхняя Елюзань. 42-летний мужчина и его родственник приехали набрать глины для строительства.

В какой-то момент грунт начал обваливаться. Один из мужчин успел отскочить, а второй был придавлен, в результате чего получил серьезные травмы и скончался.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием

Городищенским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления проводится проверка по факту смерти мужчины 1978 года рождения.

По предварительным данным, вечером 11 сентября 2021 года 42-летний мужчина вместе с родственником приехал на песчаный карьер около села Верхняя Елюзань. С помощью лопат они начали грузить в прицеп автомашины глину, необходимую для строительства надворной постройки. Через некоторое время произошел обвал грунта, которым придавило мужчину 1978 года рождения, второй – успел отбежать в сторону. В результате происшествия житель Верхней Елюзани получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.