В Мордовии следователи выясняют причины гибели мужчины в загоревшейся квартире

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится проверка по факту гибели мужчины 1958 года рождения.

По информации пресс-службы регионального СК, сообщение о загоревшейся квартире в селе Ромодановский Махоркосовхоз поступило в правоохранительные органы ночью 12 сентября 2021 года. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время следователем СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.