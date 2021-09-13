В Пензе жителям посёлка ЗИФ рассказали о ситуации с водопроводом

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ситуацию на месте пояснили врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кувайцев, замглавы администрации города Магомед Агамагомедов и глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин.

Выяснилось, что дата ввода объекта в эксплуатацию была скорректирована в связи с изменением сроков поставки оборудования.

«Насосное оборудование должно было прийти еще в начале августа. К сожалению, поставщик из-за импортных комплектующих сорвал сроки поставки. Заменили поставщика, пересогласовали новый тип насосного оборудования. Оно сейчас заказано и оплачено. Планируем его получить в течение двух недель», - пояснил Магомед Агамагомедов и прокомментировал ситуацию, в целом.

В настоящее время на объекте в полном объеме проложен водопровод - 12,7 км трубопровода, установлены все 185 колодцев, смонтирована распределительная насосная станция, завершается строительство трех резервуаров, идут монтаж насосной станции подкачки и работы по электроснабжению насосных станций.

Планируемый срок завершения основного комплекса работ – 10 октября текущего года. На 25 октября намечены пуско-наладочные мероприятия.

Для организации своевременного подключения собственников к центральной магистральной сети Виктор Кувайцев обратился к ресурсоснабжающей организации с просьбой помочь людям в решении возникающих вопросов.