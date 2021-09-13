Мордовия присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Старт акции дали врио Главы Мордовии Артём Здунов, начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин.

«Мне очень приятно, что мы здесь собрались, что сделали это по собственной инициативе. Высаживать лес - очень благородное дело, это работа на благо будущих поколений. Я благодарю каждого из вас за то, что мы делаем это вместе», - сказал Артём Здунов.

Общими силами, дружно и весело за час с небольшим у поселка Присурский было засажено 1,5 гектара будущего леса. А всего на землях лесного фонда республики в этом году будет высажено более 2 миллионов сеянцев сосны на площади более 530 гектаров, в том числе, на лесных участках, пострадавших от пожаров и ветровалов в предыдущие годы.

После дружной коллективной работы все участники акции смогли подкрепиться гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.