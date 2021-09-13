В Пензенской области мужчина предстанет перед судом за жестокое обращение с животным

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, участковыми уполномоченными полиции Пензенского района по подозрению в совершении преступления был установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель с. Засечное 1954 года рождения, из пневматической винтовки он произвел выстрел в собаку, в результате которого животное погибло.

Полицейские выяснили, что собака приходила в подъезд данного гражданина, и ложилась рядом с входной дверью его соседки, которая подкармливала животное.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.