В Пензенской области фальшивую купюру мужчина отдал знакомой, а она сдала ее в банк

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ.

Полицейскими было установлено, что данная купюра попала к женщине от её знакомого 1985 года рождения. По словам мужчины, данную купюру он получил при продаже своего автомобиля.

В ходе осмотра квартиры данных граждан других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Владельцам торговых точек полицейские рекомендуют оборудовать детекторами для определения подлинности денежных знаков, а также камерами видеонаблюдения каждое рабочее место, на котором происходит прием наличных денег, и обязательно сохранять записи всех денежных операций. При этом важно, чтобы камеры были направлены на покупателя. Это необходимо для обеспечения безопасности денежных расчётов и возможности идентифицировать лиц, совершающих противоправные действия.

В свою очередь, гражданам при совершении денежных операций рекомендуется тщательно осматривать получаемые ими денежные купюры на наличие внешних признаков подделки. При обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за подобные деяния статьей 186 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. В подобных случаях следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения данных денежных средств.