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Происшествия12 сентября 2021 11:32

В Пензе полицейские изъяли у жителя Саратовской области купленное водительское удостоверение

Факт подделки документа подтвердили в Экспертно-криминалистическом центре УМВД РФ по Пензенской области, возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль жителя Саратовской области 1999 года рождения был остановлен сотрудниками ГИБДД в г. Пензе на ул. 40 лет Октября. Полицейским он предъявил водительское удостоверение на свое имя с признаками подделки. Данный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование подтвердило факт подделки.

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.