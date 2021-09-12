В Пензе полицейские изъяли у жителя Саратовской области купленное водительское удостоверение

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль жителя Саратовской области 1999 года рождения был остановлен сотрудниками ГИБДД в г. Пензе на ул. 40 лет Октября. Полицейским он предъявил водительское удостоверение на свое имя с признаками подделки. Данный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование подтвердило факт подделки.

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.