В Саранске к двум годам условно приговорена 22-летняя девушка

Собранные Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 22-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».

По информации пресс-службы МВД РМ о хищении в полицию заявила 44-летняя женщина. Она сообщила, что около двух лет назад бывшая сожительница ее сына похитила принадлежащие ей золотые украшения.

Как установили сотрудники уголовного розыска, в июле 2019 года обвиняемая проживала вместе с потерпевшей и ее сыном в их квартире. В один из дней она увидела в шкатулке, находящейся на полке в зале, пакет с золотыми изделиями, принадлежащими матери молодого человека, и решила их похитить.

Сумма ущерба, причиненного заявительнице, составила более 104 тысяч рублей. По словам потерпевшей, сразу о краже в полицию она не сообщила, потому что надеялась, что девушка вернет денежные средства.

По приговору суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.