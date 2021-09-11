Первый гастрономический фестиваль «Свое – Мордовское!» состоялся в Саранске

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Свою продукцию на фестивале представили как и частники, так и предприятия. Сопровождалась ярмарка выступлениями творческих коллективов и работой фотозоны.

Артем Здунов пообщался с продавцами и посетителями фестиваля:

-Для меня было важно узнать впечатление посетителей, кому что понравилось, а кому – нет. Спрашивал и про цены: были и те, кто посчитал их немного завышенными. Одно ясно – такой формат мероприятий мы будет продолжать.

Председатель Российского союза сельской молодежи сказала, что организаторы старались охватить максимальное количество направлений производства.

- Тут и мясо, и молоко, и овощи, и даже рыба. Мы должны продвигать наши региональные бренды, - подчеркнула Юлия Оглоблина.