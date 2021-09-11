Пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, украл квадрокоптер из магазина

Управляющий магазина, расположенного на проспекте Строителей в Пензе, обратился в полицию, сообщив, что кто-то украл у них квадрокоптер стоимостью 30 тысяч рублей. Злоумышленник попал в объектив камер наблюдения.

Ориентировка с приметами неизвестного была направлена на все посты и маршруты полиции в городе Пензе. Некоторое время спустя гражданин, подходящий под описание, был задержан в Ленинском районе города. Он свою вину отрицать не стал.

Злоумышленником оказался житель Пензы 1998 года, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.