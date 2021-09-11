В Саранске ранее судимый мужчина нанес удар ножом в живот 15-летнему подростку

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя.

26 июня текущего года в Саранске между обвиняемым и ранее ему знакомым 15-летним подростком произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес подростку один удар ножом в область живота. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненное пострадавшему телесное повреждение квалифицировано как повлекшее тяжкий вред здоровью.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в рамках расследования уголовного дела также установлено, что обвиняемый, являясь сам потребителем наркотических средств, неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления ими наркотиков.

В совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Стоит отметить, что в 2021 году он уже был осужден условно за преступление против жизни и здоровья.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.