Олег Мельниченко поручил отремонтировать в Тамале спорткомплекс, в планах и реконструкция здания Детской школы искусств

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Детско-юношеская спортивная школа в Тамале состоит из трёх структурных подразделений: ФОК «Юность», крытый плавательный бассейн «Волна», боксёрский зал. В 2020 - 2021 учебном году численность обучающихся в ДЮСШ составляет 410 человек. Тренерский состав – 5 человек.

На базе ФОК «Юность» расположен Центр тестирования ГТО Тамалинского района. По графику в спортивное учреждение приходят заниматься представители трудовых коллективов.

В ходе осмотра врио главы региона помещений ФОКа в адрес Олега Мельниченко прозвучала просьба о содействии в проведении ремонта протекающей кровли. По распоряжению врио губернатора, объект включен в программу ремонта на 2022 год.

Следующий объект посещения - Детская школа искусств в Тамале. Здание построено в 1987 году. В школе обучается 750 человек. В настоящее время подготовлен и согласован с региональным министерством культуры и туризма эскизный проект реконструкции здания ДШИ.

«Видно, что педагоги подходят к работе с детьми с большой любовью, - отметил Олег Мельниченко, осмотрев объект, пообщавшись с наставниками и воспитанниками учреждения дополнительного образования. – Мы планируем за счёт вхождения в федеральную программу построить более современное здание школы искусств. Для того, чтобы создать лучшие условия для детей.

На следующий год будем разрабатывать проектно-сметную документацию и заявляться в программу 2023-го года».