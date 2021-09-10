Сегодня состоялась презентация книги «Герои земли Пензенской»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Книга, изготовленная и изданная краеведом Игорем Шишкиным, представляет собой биографический справочник об уроженцах Пензенской области, достигнувших успехов в различных сферах и получивших государственные награды. Издание двухтомное: в первом содержится информация о Героях Советского Союза, во втором – о кавалерах Ордена Славы, Героях России, Героях труда и др.

- Эти люди достойны, чтобы о них помнили, - отметил Олег Мельниченко. – Спасибо всем, кто работал над этим изданием. Книга «Герои земли Пензенской» поступит во все библиотеки области, в том числе и школьные.

Врио главы региона вручил первый экземпляр книги Анне Васильевне Масловой - вдове полного кавалера Ордена Трудовой Славы Сергея Ивановича Маслова.