В Пензенской области отыскались трое малолетних детей, вечером самовольно ушедших из дома

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 8 сентября 2021 года трое малолетних детей 7 и 11 лет решили самовольно уйти из дома в Городищенском районе, испугавшись, что мать поругает их за детскую шалость. Втроем они направились в сторону Шемышейского района по месту жительства бабушки.

Мать, обеспокоенная отсутствием детей, сообщила об их исчезновении в правоохранительные органы, в связи с чем незамедлительно были организованы поисковые мероприятия.

Около 2 часов 9 сентября малолетние добрались пешком до одного из сёл Шемышейского района, где обратились за помощью к местной жительнице. В настоящее время они переданы матери. По имеющейся информации, в отношении детей за период их отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено.

Городищенским межрайонным следственным отделом регионального СУ проводится проверка, в ходе которой будут детально установлены причины и обстоятельства самовольного ухода из дома малолетних, условия их воспитания и отношения в семье.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.