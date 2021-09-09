В Мордовии 43-летнюю женщину подозревают в организации и вовлечении в занятие проституцией

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По информации пресс-службы МВД РМ, преступная деятельность подозреваемой, которая ранее сама предоставляла подобные услуги, пресечена сотрудниками МОБОП УУР республиканского МВД.

Отделом организации дознания МВД по Республике Мордовия возбуждены уголовные дела в отношении 43-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Как установили полицейские, в период с января 2020 года по июль 2021-го подозреваемая путем уговоров, психологического воздействия и обещаний быстрого незаконного обогащения привлекла к оказанию платных услуг интимного характера четырех девушек в возрасте от 18 до 34 лет, каждая из которых находилась в сложной жизненной ситуации и испытывала финансовые трудности.

Как правило, встречи с клиентами проходили в саунах или на съемных квартирах. На место подозреваемая привозила их лично.

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, соучастников подозреваемой и потерпевших.

Расследование уголовного дела продолжается.