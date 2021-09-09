В Пензе, продавая через Интернет туфли, женщина осталась без денег

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

После этого женщина обнаружила, что со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 34 тысячи рублей. Она поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

УМВД России по Пензенской области предупреждает: при использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения! Такие сервисы, как «Авито» и «Юла», при использовании собственных приложений для общения между участниками сделками блокируют возможность пересылки пользователями любых ссылок, чтобы исключить возможность мошенничества в отношении клиентов.

Поэтому обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями (например, WhatsApp, Viber), чтобы присылать им обманные ссылки. Поэтому ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!