Новая выставка в Пензе – восстановление исторической справедливости

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Появление нового экспозиционного стенда он назвал восстановлением исторической справедливости.

«В фойе оформлено несколько экспозиций о руководителях региональных органов власти: о предводителях дворянства, председателях пензенского губисполкома, облисполкома, совета народных депутатов и современного парламента, губернаторах, начиная с дореволюционного периода, до наших дней, - рассказал председатель ЗакСобра Валерий Лидин. - Но до сих пор здесь не были представлены партийные руководители нашего пензенского края».

Новый тематический стенд посвящен губернским комиссарам временного правительства, секретарям Пензенского губкома, первым секретарям областного комитета КПСС и главам администраций Пензенской области. Эти люди с 1917 по 1998 годы находились на руководящих должностях в органах власти и внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олег Мельниченко, которому принадлежит инициатива открытия новой экспозиции, подчеркнул, что особенно сложно пришлось тем, кому выпало руководить регионом в период смены политической формации в стране. Благодарность за организацию новой выставки выразил Андрей Зубков – сын одного из героев экспозиции, Бориса Зубкова.

«Спасибо, что сохраняете для потомков память о тех, кто сделал немало добра для родного региона. Как отец, который был предан народу, работая над тем, чтобы улучшить жизнь простых людей. Они делали все возможное для страны, для ее величия».