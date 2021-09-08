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Общество8 сентября 2021 15:52

В Пензе состоялся турнир памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении

В нем приняли участие 40 офицеров
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Соревнования были посвящены памяти капитана милиции Юрия Володина и капитана полиции Ивана Эрюжева. Участники были поделены на две команды. Им необходимо было выполнить четыре упражнения на демонстрацию физической силы, меткости, скорости стрельбы и других качеств и навыков.

По итогу турнира лучшие стрелки были награждены ценными подарками. Руководство Управления Росгвардии по Пензенской области отметило высокую подготовку сотрудников полицейского спецназа.