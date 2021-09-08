В Пензенской области наркоманам права ни к чему

Фото: Юлия Пыхалова

В рамках проведения областной антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!» прокуратура ЗАТО г. Заречный провела сверку данных о выданных гражданам водительских удостоверениях со сведениями о лицах, состоящих на учете в медицинском учреждении города в связи с наркотической зависимостью.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, выявлено 4 таких факта.

К примеру, 19-летнему жителю г. Заречного 24.12.2020 было выдано водительское удостоверение категории В. Вместе с тем, по информации ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России, с февраля 2021 г. молодой человек состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннобиоидов. Синдром зависимости».

Протоколом заседания врачебной комиссии принято решение о наличии у зареченца медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Диагноз, с которым молодой человек состоит на медицинском учете, свидетельствует о создании непосредственной угрозы для безопасности дорожного движения, пресечение которой необходимо для обеспечения охраны жизни, здоровья, имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также защиты интересов общества и государства в сфере дорожного движения.

В связи с чем прокуратура города в интересах неопределенного круга лиц предъявила в Зареченский городской суд исковое заявление к указанному лицу с требованиями прекратить действие его права на управление транспортными средствами, в связи с наличием медицинских противопоказаний, а также обязать ответчика возвратить водительское удостоверение в выдавший его орган.

Аналогичные иски предъявлены прокуратурой города еще к трем зареченцам в возрасте от 30 до 40 лет, состоящим с 2021 года на учете у врача-нарколога.

Иски находятся на рассмотрении суда.

В случае их удовлетворения, после вступления решений суда в законную силу зареченцы будут обязаны возвратить выданные им водительские удостоверения в МРЭО ГИБДД по Пензенской области.