В Пензенской области открыт новый газопровод

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия, врио главы областной исполнительной власти отметил значимость события в контексте обеспечения стабильной работы одного из ключевых инвесторов региона.

Олег Мельниченко поблагодарил руководство «Газпрома» за конструктивную работу, которую компания выстраивает с правительством Пензенской области.

По словам заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского, сегодня компания уверенно работает и в рамках другой программы, до 31 декабря 2022 года предстоит догазифицировать более 1800 домовладений в газифицированных населённых пунктах.