Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика8 сентября 2021 11:03

В Пензенской области открыт новый газопровод

В мероприятии, посвящённом вводу в эксплуатацию газопровода к комплексу по выращиванию и откорму индеек, расположенному на территории села Потьма в Мокшанском районе, врио главы Пензенской области принял участие в среду, 7 сентября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия, врио главы областной исполнительной власти отметил значимость события в контексте обеспечения стабильной работы одного из ключевых инвесторов региона.

Олег Мельниченко поблагодарил руководство «Газпрома» за конструктивную работу, которую компания выстраивает с правительством Пензенской области.

По словам заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского, сегодня компания уверенно работает и в рамках другой программы, до 31 декабря 2022 года предстоит догазифицировать более 1800 домовладений в газифицированных населённых пунктах.