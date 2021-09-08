В Саранске мужчина принес в банк фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей

Как пояснили супруги, денежные средства они получили в 2019 году от продажи квартиры в Саранске, а также от реализации на рынке сельскохозяйственной продукции, выращенной у себя на земельном участке.

По информации пресс-службы МВД РМ, в настоящий момент полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивки.

МВД по Республике Мордовия в очередной раз напоминает: при обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег).

Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.