Школьница из Заречного стала призером Всероссийского конкурса исследовательских работ

Фото: Министерство образования Пензенской области

Ученица зареченской школы № 220 Анастасия Радайкина заняла третье место на конкурсе «История семьи – история Отечества». Участие в нем принимали учащиеся старших классов и первых и вторых курсов колледжей.

Всего было одобрено 210 заявок из 59 регионов. Из числа жюри отобрало трех призеров и 19 лауреатов. Анастасия представила исследование «Сравнительный анализ актов гражданского состояния на примере моей семьи».

Награждение победителей состоится этой осенью в Москве.