Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 18:21

Школьница из Заречного стала призером Всероссийского конкурса исследовательских работ

Пензенская области стала одним из лидеров по количеству присланных эссе
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Министерство образования Пензенской области

Ученица зареченской школы № 220 Анастасия Радайкина заняла третье место на конкурсе «История семьи – история Отечества». Участие в нем принимали учащиеся старших классов и первых и вторых курсов колледжей.

Всего было одобрено 210 заявок из 59 регионов. Из числа жюри отобрало трех призеров и 19 лауреатов. Анастасия представила исследование «Сравнительный анализ актов гражданского состояния на примере моей семьи».

Награждение победителей состоится этой осенью в Москве.