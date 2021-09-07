Школьница из Заречного стала призером Всероссийского конкурса исследовательских работ

Фото: Министерство образования Пензенской области
Ученица зареченской школы № 220 Анастасия Радайкина заняла третье место на конкурсе «История семьи – история Отечества». Участие в нем принимали учащиеся старших классов и первых и вторых курсов колледжей.
Всего было одобрено 210 заявок из 59 регионов. Из числа жюри отобрало трех призеров и 19 лауреатов. Анастасия представила исследование «Сравнительный анализ актов гражданского состояния на примере моей семьи».
Награждение победителей состоится этой осенью в Москве.