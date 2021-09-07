В Пензенской области освоили уже больше 280 миллионов, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование»

Фото: Министерство образования Пензенской области

Создание «Точек роста» в сельских школах, закупка современного оборудования, открытие новых кабинетов и мастерских в учреждениях становится возможным благодаря национальному проекту «Образование». Как отметил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков, на эти и другие цели Пензенской области получила в этом году более 839 миллионов рублей. 281 миллион уже был освоен.

Олег Ягов поручил жестко котролировать сроки проведения работ и поставки оборудования.

- Наша задача – выполнить показатели национального проекта в полном объеме, - резюмировал Олег Васильевич.