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Общество7 сентября 2021 18:05

В Пензенской области освоили уже больше 280 миллионов, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование»

Дальнейшие шаги были обсуждены сегодня в ходе совещания под руководством врио первого заместителя председателя правительства Олега Ягова
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области

Создание «Точек роста» в сельских школах, закупка современного оборудования, открытие новых кабинетов и мастерских в учреждениях становится возможным благодаря национальному проекту «Образование». Как отметил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков, на эти и другие цели Пензенской области получила в этом году более 839 миллионов рублей. 281 миллион уже был освоен.

Олег Ягов поручил жестко котролировать сроки проведения работ и поставки оборудования.

- Наша задача – выполнить показатели национального проекта в полном объеме, - резюмировал Олег Васильевич.