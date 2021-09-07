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Экономика7 сентября 2021 16:04

Олег Кочетков: «Мы планируем увеличить объемы производства»

Руководитель компании «СтанкоМашСтрой» рассказал о том, что ждет предприятие в ближайшем будущем
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Мы уже писали, что буквально на днях пензенская компания выпустила тысячный токарный станок. По словам Олега Кочеткова, такого результата им помогло достигнуть сотрудничество с крупнейшими предприятиями страны.

Теперь «СтанкоМашСтрой» планирует увеличить объемы производства не только не только универсальных токарных станков, но и высокотехнологичного оборудования. Этому во многом поможет созданные на базе компании станкостроительный кластер.