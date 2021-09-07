Олег Кочетков: «Мы планируем увеличить объемы производства»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Мы уже писали, что буквально на днях пензенская компания выпустила тысячный токарный станок. По словам Олега Кочеткова, такого результата им помогло достигнуть сотрудничество с крупнейшими предприятиями страны.

Теперь «СтанкоМашСтрой» планирует увеличить объемы производства не только не только универсальных токарных станков, но и высокотехнологичного оборудования. Этому во многом поможет созданные на базе компании станкостроительный кластер.