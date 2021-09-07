Пензенцев приглашают на ярмарку за выгодными покупками

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Торговая площадка начнет работу с 09:00.

Свою продукцию горожанам и гостям города представят сельхозорганизации, кооперативы, фермерские хозяйства региона.

По доступным ценам можно будет приобрести овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную продукцию, мед, сахар, яйца, растительное масло (конопляное, кунжутное, рыжиковое), кондитерские и хлебобулочные изделия и многое другое.

Кроме того, местные товаропроизводители предложат горожанам купить саженцы плодовых и ягодных культур, садовый инвентарь и спецодежду.

Работа ярмарки будет сопровождаться культурной развлекательной программой.