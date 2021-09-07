В Пензе студенты посетили музей находок поисковых отрядов

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Работники молодёжного центра «Юность» провели экскурсию в музее находок поисковых отрядов «Свидетели бессмертного подвига» для студентов Пензенского колледжа транспортных технологий.

Кто не держал в руках пулемет Дегтярева, обязательно попробуйте. Даже если у него охолощенный ствол и не снаряженный патронами диск, ощущение тяжелой и убойно-спасительной машины в войну никогда не забудете. Как резкость изображения в бинокле появляется при вращении окуляра, так прикосновение к оружию Победы без громких слов обостряет понимание – через что пришлось пройти нашим солдатам.

Специалисты познакомили студентов с картой ведения боёв, оружием и личными вещами солдат. Также участники экскурсии посетили фотовыставку «Война глазами поисковиков», побывали в воссозданном блиндаже и просмотрели видеоролики о работе поискового отряда города Пензы.