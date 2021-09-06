В Пензе в ночь с 6 на 7 сентября будет ограничено движение по улице Луначарского

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, в связи с проведением замены участка тепломагистрали, движения движение транспорта по улице Луначарского в сторону микрорайона Арбеково будет временно ограничено с 21-00 6 сентября до 06-00 7 сентября.

Работы будут проходить на перекрестке улиц Толстого и Луначарского.

Движение на этом же участке в сторону центра планируется перекрыть с 21-00 7 сентября до 06-00 8 сентября.

Ремонтные работы проводят специалисты Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

Приносим извинения за вынужденные неудобства и просим планировать маршрут движения заранее.