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Недвижимость6 сентября 2021 22:10

В Пензе в ночь с 6 на 7 сентября будет ограничено движение по улице Луначарского

Ограничение вводится с 21.00 6 сентября до 6.00 7 сентября, в связи с проведением замены участка тепломагистрали
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, в связи с проведением замены участка тепломагистрали, движения движение транспорта по улице Луначарского в сторону микрорайона Арбеково будет временно ограничено с 21-00 6 сентября до 06-00 7 сентября.

Работы будут проходить на перекрестке улиц Толстого и Луначарского.

Движение на этом же участке в сторону центра планируется перекрыть с 21-00 7 сентября до 06-00 8 сентября.

Ремонтные работы проводят специалисты Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

Приносим извинения за вынужденные неудобства и просим планировать маршрут движения заранее.