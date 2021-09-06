В Пензенской области мужчина приревновал бывшую жену к приятелю и в ходе конфликта был убит

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Наровчатского района 1986 года рождения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, следствием и судом установлено, что днем 1 мая 2021 года приятели находились в гостях у жителя села Мелюковка Наровчатского района, где распивали спиртное. Конфликт возник из-за того,что старший из мужчин приревновал бывшую супругу к приятелю. А тот, в ходе выяснения отношений, нанес оппоненту удары руками и ногами по голове и рукам, после чего лег спать. Проснувшись вечером, обнаружил, что знакомый не подает признаков жизни, и вызвал «скорую».

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Судом жителю Наровчатского района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.