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Происшествия6 сентября 2021 18:37

Полиция Пензы разыскивает подозреваемую в краже телефона

Если вам известна какая-либо информация о личности данной женщины, сообщите ее в правоохранительные органы
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Отдел полиции №4 пензенского УМВД разыскивает неизвестную. Утром 10 августа этого года она, обнаружив оставленный без присмотра чужой рюкзак, вытащила из него мобильный телефон марки «Самсунг». Инцидент произошел на улице Калинина.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой на вид около 40-45 лет, рост – 170-1775, полновата, волосы светлые. Была одета в темную футболку и синие джинсы, при себе имела серый рюкзак.

Фото: Пресс-служба УМВД по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД по Пензенской области

Любую информацию, которая поможет розыску, можно сообщить по телефонам 598-131, 598-132.