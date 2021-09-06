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Общество6 сентября 2021 18:08

В Мордовии, в части строительства спортзала в Торбеевской средней школе № 1, нацпроект «Образование» сорван

Виктор ВИКТОРОВ
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Прокуратурой района в адрес директора ООО «Строитель» внесено представление о нарушении требований законодательства при реализации национального проекта, которое находится в стадии рассмотрения. Директору образовательного учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства

Установлено, что директором МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 1» с ООО «Строитель» заключены договоры на ремонт помещения спортивного зала школы со сроком выполнения работ не позднее 31.08.2021.

В рамках проведенной прокуратурой проверки установлено, что по состоянию на 01.09.2021 не проведен ряд общестроительных работ, в соответствии с договорами, что препятствует использованию спортивного зала учреждения по назначению.

По указанным основаниям прокуратурой района в адрес директора ООО «Строитель» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, проведение ремонта в школе в период осуществления образовательной деятельности, не обеспечивает безопасность несовершеннолетних учащихся, а также работников учреждения.

В этой связи директору образовательного учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.